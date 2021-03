Gian Regazzetti: “Una trasmissione in Tv e un’opera di Mario Leuci nel laboratorio di Cremona”.

Titolare di ben tre laboratori, riuniti sotto il brand (ormai un’istituzione in materia per gli amanti di tatuaggi e dell’arte tatuatoria) “Eleven INK Tattoo” a Crema, Cremona e Piacenza, dedicati al tatuaggio artistico d’autore, Gian Maria Regazzetti, in arte Gian, beh non sta mai fermo. E in questi giorni difficili di pandemia sanitaria da Coronavirus, ecco siamo tornati a scambiare due parole con lui…

Sbaglio o siete nuovamente chiusi?

Esattamente e tal chiusure sono ormai incomprensibili e sempre più assurde. Lavoriamo in sicurezza assoluta da anni come “Eleven INK”, eppure ci fanno stare chiusi quando potremmo tranquillamente lavorare. E come noi stanno soffrendo parrucchieri e centri estetici seri. Ah che malinconia, speriamo passi alla svelta quest’emergenza sanitaria che tutto blocca.

Cosa bolle nella tua pentola?

Allora il programma teso a valorizzare il territorio, in sinergia ovviamente col mio laboratorio di riferimento continua a ricevere adesioni e richieste di informazioni. A questo punto, scusate la ripetizione, affinché tutto parte dovremmo soltanto poter lavorare in serenità nel medio – lungo periodo. Ma all’orizzonte segnalo altre novità.

E sarebbero?

Mario Leuci, artista geniale e vulcanico, ma soprattutto maestro dell’arte aerografica e dell’illustrazione a tecnica mista, appena avrà un attimo di respiro verrà a Cremona per allestire, nell’INKlaboratorio, una ricostruzione della Cappella Sistina. Genio incredibile, Mario vanta collaborazioni artistiche meravigliose, prestigiose. E’ un onore per me e i miei collaboratori venga a fare qualcosa nelle nostre attività. E poi, sulle frequenze televisive di “Lodi Crema Tv” partirà una trasmissione, per quanto mi riguarda fortemente voluta, pensata, ponderata e assai utile, dedicata al tatuaggio artistico, intitolata “Tra linee e colori”.

Insomma… proprio non riesci a stare fermo…

Chi si ferma è perduto, no? Ma fammi sottolineare nuovamente, prima di chiudere, l’importanza di essere riuscito a intavolare una collaborazione col grandissimo Leuci, artistone puro il quale all’Eleven INK Tattoo di Cremona, vedrete, realizzerà un’opera unica e incredibile.

Stefano Mauri