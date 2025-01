Chi è il fortunato, tanto desiderato e sospirato da un’esplosiva Belen Rodriguez?

La didascalia che accompagna gli scatti hot di Belen Rodriguez: “Quanto ti vorrei…”, inevitabilmente ha fatto e fa sussurrare. Chi è il fortunato al quale si rivolge Belen? Chi vuole così tanto? Intanto durante l’ultima puntata di Amore alla prova – La crisi del settimo anno, in onda su Real Time, la conduttrice ha rivelato quanto spesso, per amore o per i figli, abbia scelto di credere in relazioni che poi l’hanno delusa. Si sia lasciata “prendere in giro”.

Eh già… per consolare Claudia, una concorrente scoppiata in lacrime dopo aver visto un video del compagno Maurizio accanto a un’altra donna, la showgirl ha detto: “Non è meglio stare male, ma vedere la verità? Io preferisco così. Io mi sono fatta prendere in giro un sacco di volte in passato, e tante volte ci ho creduto”. E ha appunto sottolineato, come ha ricordato l’edizione on line di Vanity Fair, che spesso si accetta di credere in una storia per motivi profondi, come l’amore o il desiderio di proteggere i figli. Anche se non ha menzionato nessuna persona in particolare, è facile pensare che si riferisse alle sue relazioni più significative, quelle con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, padri rispettivamente di Santiago e Luna Marì. No?

Stefano Mauri