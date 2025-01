Fedez e la “Lettura delle Foglie” che gli aveva previsto il divorzio da Chiara Ferragni

Fedez

da tempo sarebbe in cerca di risposte, dopo un periodo indubbiamente intenso tra separazione da Chiara Ferragni, l’inchiesta sul caso Iovino che lo ha travolto e quella sugli amici ultras milanisti che lo ha sfiorato. Queste risposte le cercherebbe da sei mesi in un rituale che prevede la “Lettura delle Foglie”. L’ultima puntata di Pulp Podcast, che conduce insieme a Mr.Marra, ha invitato Max Ormea.

È lui che lo ha introdotto in questo mondo, nel quale Fedez racconta di avere avuto un’esperienza che lo ha sconvolto. Precisa che la puntata è stata girata nella stessa settimana della finale di Sanremo Giovani: “Se mi potreste vedere più rallentato del solito, non ero propriamente in me”. Ecco a seguire cosa ha raccontato il rapper, con le sue dichiarazioni, poi riprese da vari organi di stampa, compresa la redazione de “Il Messaggero”: “Le Foglie antiche sono custodite in antiche biblioteche indiane. Su ognuna ci sarebbe scritta la vita passata, presente e futura fino al giorno della morte degli individui che in qualche modo verranno a contatto con l’India. Eleonora la mia assistente sbaglia parcheggio per un appuntamento di lavoro, proprio il posto. Si avvicina una Hare Krishna al centro di Milano, non so quanto sia comune. Due libri in mano, uno sul karma e uno sulla reincarnazione. Mi guarda e mi dice che sente che questi libri deve darli a me. Per la foglia devi dare l’impronta digitale destra se sei maschio e risalgono al tuo bandolo che contiene più foglie. Bisogna vedere se c’è la tua. Il nome dei tuoi genitori, l’orario della tua nascita, una serie di cose. Due tre settimane prima della lettura una persona mi guarda e mi fa Federico, tu l’hai mai visto Kung Fu Panda? E mi dice di guardarlo. Passa una settimana e sono a casa di un amico, che non c’entra niente con il tipo. Mi guarda e mi chiede se ho mai visto Kung Fu Panda. Inizio la lettura con Max, vivevo in un B&B che poteva sembrare un ufficio. Nessuno sapeva che mia moglie mi aveva cacciato di casa. Varca la soglia di casa, mi guarda e dice Ma tu l’hai mai visto Kung Fu Panda? Avevo la pelle d’oca. L’ho guardato. A un certo punto mi dice Tua moglie ti ha appena sbattuto fuori di casa. Non era ancora uscita, lo sapevano solo la mia assistente e mia moglie”. Questi sono giorni intensi per Fedez: si avvicina il Festival di Sanremo che lo vedrà in gara all’Ariston, a breve dovrebbe uscire il suo libro e, condizionale d’obbligo, secondo sussurri milanesi, un amore che lo vedrebbe molto preso, non per colpa sua, mah … stenta a decollare.

Stefano Mauri