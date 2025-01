Tutto su Super Mario, il simbolo per eccellenza dell’industria videoludica

Super Mario non è semplicemente uno dei personaggi più famosi dei videogiochi, ma rappresenta oggi un simbolo culturale che ha influenzato un’intera generazione di giocatori. Mario è stato creato da Shigeru Miyamoto per il gioco arcade Donkey Kong nel 1981. È stato con la pubblicazione di Super Mario Bros che il personaggio divenne protagonista nel 1985 e conquistò i videogiocatori di tutto il mondo. Con oltre 40 milioni di copie vendute, questa piattaforma, creata per il Nintendo Entertainment System (NES), è diventata uno dei videogiochi più venduti di sempre.

L’impatto di Super Mario non si è limitato ai videogiochi. Il personaggio è diventato il volto di Nintendo e un simbolo della cultura popolare, grazie a film, serie animate e un franchise che continua a evolversi. Si tratta di un’evoluzione necessaria in un settore che continua ad affrontare sviluppo e rivoluzioni. Questo accade anche nel campo delle slot machine online, dei giochi di carte, dei game show, non solo nel campo dei videogame tradizionali. I titoli più famosi si evolvono in base alle nuove piattaforme e nuovi dispositivi.

I primi successi

La storia di Mario inizia con Donkey Kong, un gioco arcade in cui Mario doveva salvare una fanciulla che era prigioniera. Ai suoi albori si trattava di un personaggio molto diverso: ad esempio, il suo nome non era Mario e non era un idraulico. Il grande successo di questo gioco convinse Nintendo a investire di più nel personaggio, cosicché il titolo principale per il Nintendo nel 1985 fu Super Mario Bros. Questo gioco ha portato un meccanismo dello scorrimento laterale a livelli unici, all’interno di un gameplay facile ma avvincente che ha rivoluzionato il genere dei platform.

Nel gioco, Mario deve viaggiare attraverso il Regno dei Funghi per salvare la Principessa Peach dal malvagio re dei Koopa, Bowser. Ogni livello aveva un aspetto inaspettato e conteneva ostacoli, nemici e power-up che miglioravano il gameplay. La colonna sonora, creata da Koji Kondo, è diventata iconica, con il tema principale che è ancora tra i più famosi dei videogiochi.

Nintendo ha rilasciato Super Mario Bros. 2 e Super Mario Bros. 3, entrambi innovativi e amati dal pubblico, a seguito del successo iniziale. In particolare, grazie alla varietà dei livelli e al gameplay inventivo del terzo capitolo, è considerato uno dei migliori giochi di sempre. Super Mario World è uscito con il lancio del Super Nintendo Entertainment System (SNES), che ha portato nuovi giochi e Yoshi, il famoso dinosauro verde.

Espansione del franchise

Mario è cresciuto non solo nei videogiochi, ma anche con altri tipi di forme intrattenimento. La produzione di una serie animata basata su Super Mario Bros. negli anni ’90 ha contribuito a rendere il personaggio ancora più popolare tra i bambini. Nel 1993 è uscito il film live-action di Super Mario Bros., che ha ricevuto critiche negative, ma per i fan più nostalgici rimane un ricordo.

Mario ha fatto un ulteriore salto tecnologico con Super Mario 64 nel 1996, che è stato considerato un punto di riferimento per i giochi tridimensionali con l’avvento del 3D. La libertà di esplorazione e la progettazione creativa dei livelli hanno rivoluzionato il tipo di platform. Successivamente, giochi come Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy hanno ampliato le frontiere della creatività introducendo nuovi meccanismi e ambientazioni spettacolari.

Con nuovi titoli come Super Mario Odyssey, rilasciato nel 2017 per Nintendo Switch, Mario è ancora il gioco più popolare del XXI secolo. Questo gioco è stato elogiato per la sua inventiva e per la sua capacità di combinare elementi moderni e classici. Parallelamente, Nintendo ha espanso il franchise con i suoi spin-off di successo e tra questi non può non essere menzionata la serie Mario Kart, che ha portato Mario anche nell’universo dei giochi sportivi.