Wanda Nara: “Ho sentito cose terribili su di me. Ho dovuto togliere il telefono ai miei figli perchè non vedessero cosa scrivevano di me”

Wanda Nara

è intervenuta sul gossip più chiacchierato di questo Natale. In un post su Instagram, ripreso da vari media: compreso Dagospia, la showgirl argentina, moglie in attesa di separazione di Mauro Icardi, ex attaccante dell’Inter, è stata chiara e diretta: “Hanno cercato di sporcarmi con cose che non ho fatto, che non ho detto e che non sono successe nel modo in cui sono state raccontate”.

Già, ma a cosa si riferisce Wanda? Per i pochi che non lo sapessero, nelle scorse settimane è stata accusata di tradimento, con Icardi che le ha rinfacciato di avere avuto addirittura una doppia vita. Il gossip è partito quando Simona Guatieri, ex moglie di Keita Balde, per un breve periodo compagno di squadra di Mauro Icardi all’Inter, ha detto di avere le prove di una relazione tra Wanda e Keita e di un incontro avvenuto tra i due nella casa di lei e Icardi. E appunto nelle scorse ore, la Nara ha detto la sua: “Ho passato il mio primo Natale lontana dai miei figli. Ho sentito cose terribili su di me, e ho dovuto togliergli i telefoni perché non vedessero o sentissero parlare di qualcosa che non sono. Loro sanno che madre sono, e che tipo di persona sono, perché ho dedicato loro ogni minuto della mia vita. Ma non è stato bello per le persone che mi amano sentire così tante bugie. Ho lavorato duramente e mi sono trasferita definitivamente nel mio posto felice e sicuro, il mio Paese. Mi sono presa cura della mia salute, mi preoccupo del benessere dei miei figli e di tutti quelli che mi circondano e, come ogni donna separata, lo sto facendo tutto da sola, aspettando che sia fatta giustizia”.

