“Incoscienti giovani”? Capolavoro di Achille Lauro, scritto anche da Davide Simonetta, a Sanremo grazie a Carlo Conti

Ospite nel salotto televisivo di Domenica In, da Mara Venier, domenica 11 maggio, Achille Lauro, si è esibito con due dei suoi brani più recenti: “Amor” e “Incoscienti giovani”. Proprio mentre cantava quest’ultima, è arrivato a sorpresa Carlo Conti, conduttore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, che ha applaudito l’artista e si è complimentato con lui. E Achille Lauro, emozionato, ha rivelato un retroscena: “La notte prima dell’annuncio gli avevo detto che volevo cambiare canzone. Ma lui mi ha risposto: ‘Non ti azzardare’. Ha salvato quel brano”. “Questo è un capolavoro”, ha concluso Conti. Già, scritta anche da Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, “Incoscienti giovani” è un pezzone, una hit da urlo, l’inno dei giovani che hanno voglia di vita vera. E quando Lauro canta: “l’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese”, in un breve giro di parole, ci porta subito tra i vicoli di Roma.

Non è un caso, infatti, che l’artista veronese – ma che alla Capitale, in fatto di stile e ispirazione, deve molto – abbia girato il video del brano, come aveva evidenziato, mesi fa, la redazione On Line del magazine Elle, in uno degli spot più celebri della Città Eterna: la Fontana di Trevi. E nella clip, prodotta da Maestro e diretta da Gabriele Savino (xPuro), co-ideata insieme allo stylist Nick Cerioni, la quinta scolpita sulla facciata di Palazzo Poli da Nicola Salvi, inaugurata nel 1762, diventa palcoscenico di una scena d’amore legata a doppio filo con il grande Cinema italiano: il bagno notturno di Anita Ekberg e Marcello Mastroianni in La Dolce Vita. Ah, oltre a Conti, pure i protagonisti, dietro le quinte di Incoscienti giovani, Simonetta compreso, si sono adoperati (addirittura verso Natale, allorquando Achille Lauro manifestò i suoi primi mormorii in merito) per non far cambiare brano e idea a Lauro. E fu così che, grazie al “sigillo sanremese”, Achille ha regalato l’ennesima perla alla musica italiana.

Stefano Mauri