Cristiano Giuntoli, c’è da rifare la Juventus, faccia qualcosa da juventino

Come ha riportato il quotidiano sportivo Tuttosport, le dimissioni di Francesco Calvo sono un giallo che si apre a due giornate dalla fine del campionato, con la Champions ancora da conquistare e lo sponsor di maglia da annunciare, magari in tempo per il Mondiale per Club. Il responsabile del marketing bianconero è uno dei quattro consiglieri federali della Figc in quota Serie A: avrebbe annunciato di voler lasciare la Juventus e voci molto accreditate lo danno vicino all’Aston Villa. E’ quindi magmatica la situazione in casa Juve: da una parte c’è la Champions League da conquistare. Dall’altra parte va ridisegnata la società.

Dulcis in fundo bisogna scegliere il nome dell’allenatore. E questa volta, Cristiano Giuntoli, il Deus Ex Machina bianconero non può più sbagliare e, fisiologicamente deve fare qualcosa di juventino. Troppe cose, quest’anno non sono funzionate nel club bianconero. E tante scelte, tecniche, non sono sembrate da Vecchia Signora. Ovviamente, qualora l’uscita di Calvo fosse confermata, bisognerà individuare il suo sostituto. Giorgio Chiellini? E’ destinato a crescere, magari affiancato da un esperto di marketing. Mister Igor Tudor? Allenerà la Juve fino alla fine del Mondiale per Club, poi lascerà la panchina a un collega più esperto. Crescono le quotazioni di Roberto Mancini, Antonio Conte rimane, per ora il favorito.

Stefano Mauri