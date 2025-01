(continua dopo la pubblicità)

Errori giudiziari, una piaga per l’Italia. Una triste realtà che vede protagonisti troppi innocenti che ogni anno finiscono in carcere.

E’ iniziato da poco il nuovo anno, 2025, e ci auguriamo che ciò possa cambiare.

Sempre più casi di malagiustizia, un meccanismo complesso, in cui vite innocenti cadono nella spirale infinita di un sistema fallace.

Un sistema che persegue per sua natura uno scopo nobile: trovare il colpevole di un reato, ma che di fronte al dubbio, sovente, sceglie la strada più semplice da percorrere e si dimentica della vita che stravolge.

La gravità aumenta quando oltre a condannare un innocente ad una pena ingiusta, condanna a sua volta e senza ritardo, tutta la famiglia del mal capitato.

Gli effetti di errori giudiziari e ingiuste detenzioni possono essere drammatici, a partire dalla sentenza di condanna fino ad arrivare alla detenzione. Disperazione, depressione, apatia, modificazione della personalità sono solo alcune delle conseguenze che travolgono la vittima. Nei casi più estremi si assiste a gesti di autolesionismo, perdita di speranza e tentato suicidio, a volte tragicamente riuscito.

Se ne parla poco ed è per questo che è necessario dare voce a chi ha vissuto una tale ingiustizia.

Angelo Massaro, testimonial per l’associazione Errorigiudiziari.com, con il suo docufilm “Peso morto” sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione sul tema.

Ho potuto nuovamente intervistarlo perché reputo importante tenere accesa la luce su questo tema.

Antonio Lattanzi, Diego Olivieri, Domenico Morrone e Angelo Massaro sono alcuni dei nomi che ancora oggi portano cicatrici che non si rimargineranno.

La divulgazione è un mezzo per contrastare questo dolore: portare il messaggio nella società, nelle scuole e nelle aule di giustizia, un messaggio da ascoltare e condividere.

Nello stesso canale trovate le altre testimonianze come quella di Angelo. Persone private di giorni, mesi e anni di vita da individui liberi e per cui sono seguiti minimi risarcimenti, a volte nessuno.

Forse non tutti sanno che il risarcimento per errori giudiziari o ingiusta detenzione non è automatico. Bisogna farne richiesta in tempi e modi molto serrati, usare risorse economiche per procedere attraverso la mediazione di un avvocato e quando le risorse economiche non ci sono?

E noi, quanto apprezziamo ogni giorno la nostra libertà?

Ascoltiamo queste testimonianze e diffondiamo per aumentare la sensibilizzazione sul tema.

Martina Piazza

