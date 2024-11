Strage di Erba, ricorso per Cassazione

(continua dopo la pubblicità)

21 novembre 2024. Strage di Erba, depositato il ricorso per Cassazione da parte del team della difesa dei coniugi Romano.

Il ricorso per Cassazione è un metodo di impugnazione con cui si chiede di riesaminare la sentenza per motivi di diritto. Non si entra nel merito. Non riguarda la rivalutazione delle prove.

In questo caso specifico dunque si chiede che venga valutato l’operato dei giudici della Corte di Brescia dopo aver motivato inammissibile la riapertura del processo.

La richiesta di revisione, per il caso della Strage di Erba, presentata nel 2023, era stata valutata ammissibile dalla stessa corte.

Le prove nuove proposte nelle udienze del 1/3/2024 e 16/4/2024 sono state valutate inutili e non nuove. Con la sentenza del 7/10/2024, la corte vuole chiudere il sipario sul grandissimo lavoro gratuito di professionisti, di nota fama, che hanno prodotto nuove perizie tecnico scientifiche a supporto delle tesi della difesa.

I nuovi testimoni, le nuove intercettazioni e gli elementi mai entrati nei processi precedenti sembra non interessino i giudici: la prova si forma in dibattimento, non in un’udienza preliminare.

E’ giusto tutto questo? E’ Giustizia? Si sono mossi scienziati, criminologi, medici ed esperti di vari settori con pubblicazioni riconosciute a livello internazionale. Hanno studiato e riesaminato i verbali, gli audio, le carte, le prove e si sono messi in gioco in prima persona per evidenziare che troppe cose non tornano.

Giornalisti di inchiesta conosciuti e apprezzati nel panorama della cronaca giudiziaria lavorano al caso da sempre. Continuano a non darsi per vinti e fanno emergere elementi oscuri che nessuno sembra voglia prendere in considerazione, perché?

Ho intervistato Felice Manti, inviato de Il Giornale a pochi giorni dal deposito del ricorso in Cassazione e in questo intervento ci racconta il suo punto di vista e spiega alcuni punti interessanti della questione.

Martina Piazza

