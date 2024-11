False confessioni, un fenomeno sociale in aumento

(continua dopo la pubblicità)

Le false confessioni, un fenomeno in aumento. Una verità dolorosa per la società.

Sempre più casi di cronaca vengono chiusi e “risolti” grazie a quella che è definita dagli inquirenti la “prova regina”. La confessione.

Ma quanto essa è genuina? Le percentuali che ci danno un riscontro negativo sono sempre più alte. Il maggior numero di notizie in merito arrivano da oltre oceano, dall’America. Il nuovo mondo da dove provengono approfonditi studi e ricerche in tutti i settori. Tra questi anche metodi infallibili per investigare e risolvere i più complessi casi giudiziari.

Le serie crime più seguite sono prodotti americani che ci rimandano a uno scenario fantastico, dove FBI e forze dell’ordine risolvono i casi con maestria e sicurezza. Ognuno di noi ne rimane ammirato, ma quanto tutto questo è realistico?

Purtroppo nella maggior parte dei casi non molto.

Il sospettato viene preso e confessa. Il cattivo è messo dietro le sbarre, la giuria lo dichiara colpevole sulla base della confessione che sottoscrive e il giudice pronuncia sentenza di condanna. Le ritrattazioni? Non sono certamente credibili.

Febbraio 2022, muore Darrel Parker a 90 anni.

Il 14 dicembre 1955 Darrel torna a casa dopo la giornata di lavoro e trova sua moglie legata al letto senza vita. Chiama i soccorsi e vengono rilevati segni di percosse oltre violenza sessuale prima di essere uccisa. Il primo sospettato è sempre il marito o compagno. Darrel pertanto viene interrogato e subito rilasciato. Successivamente richiamato dagli inquirenti, con il pretesto di comunicargli delle novità, viene sottoposto al poligrafo e interrogato da John Reid: confessa l’omicidio.

Il giorno seguente ritratta sostenendo di essere stato messo sotto pressione per ore e aver ceduto solo per far finire tutto. Nessuno tiene conto di questa dichiarazione, il giudice lo condanna all’ergastolo.

Dopo anni si scopre che il vero colpevole è un altro uomo, già indagato perchè notato nella zona dell’omicidio e noto alle autorità per altri reati. Solo dopo la sua morte viene alla luce la sua confessione scritta.

Darrel finalmente libero, nel 1991 ottiene la grazia e richiede un risarcimento per ingiusta condanna e detenzione: ottiene $500.000: «Attorney General Jon Bruning publicly declared that Parker was wrongly convicted and apologized». Fonte: National Registry of Exoneration

Il metodo Reid.

