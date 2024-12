A chi, o per cosa, Fedez ricorda la canzone che fa: “Vorrei che non te ne fossi mai andata”

(continua dopo la pubblicità)

Allora: La foto di un’alba nuvolosa, le sei e undici della mattina e il testo di un brano: “Vorrei non te ne fossi mai andata”. È questa l’ultima, o comunque una delle ultime storie che Fedez ha pubblicato su Instagram, facendo insospettire i fan degli ex Ferragnez. Il rapper sta trascorrendo le vacanze natalizie lontano dall’Italia in compagnia di alcuni amici. Il primo Natale senza i suoi figli, Leone e Vittoria, dopo il divorzio dalla sua ormai ex moglie Chiara Ferragni.

Eppure, mah non è tutto sereno come sembra e, forse, dietro questo post c’è dell’altro. Cosa? “Ogni notte bacio il tuo ricordo a letto, vorrei non te ne fossi mai andata, vorrei non te ne fossi mai andata”… recita il brano Hello there del cantante Lyrycal Lemonade, quello scelto da Fedez nelle sue storie Instagram. Parole rivolte a Chiara Ferragni? Ai figli? Marketing indiretto per promuovere nuove canzoni? Domande a cui è difficile rispondere, ma certamente la nostalgia al rapper non manca, in quel di Saint Barth, dove per prepararsi al prossimo Festival di Sanremo, il rapper è volato, in attesa dei figli. Accanto a lui compare il suo amico e socio d’affari Leonardo Maria Del Vecchio.

Stefano Mauri