Chiara Ferragni da Cremona sulle tracce di Babbo Natale in Lapponia

(continua dopo la pubblicità)

Chiara Ferragni direttamente da Rovaniemi, in Finlandia, dove si trova con i figli e le sorelle, nei luoghi di Babbo Natale, per un viaggio natalizio, via social, nelle scorse ore, accompagnato da fotografie meravigliose, ha postato quanto segue: “Sono il re della mia terra. Affrontando tempeste di polvere, combatterò fino alla fine? Creature dei miei sogni, alzatevi e ballate con me.



Ora e per sempre”. Intanto prima di partire per il viaggio natalizio, l’ultima settimana di novembre, Chiara da Cremona e Afef sono state immortalate dal settimanale Oggi nel corso di una passeggiata in via della Spiga, fra le strade principali del lusso milanese, in pieno centro, a pochi passi da piazza San Babila. Le due icone della moda, si conoscono da anni, l’ex modella tunisina è pure l’ex moglie del padre di Giovanni Tronchetti Provera, attuale compagno di Chiara Ferragni.

Stefano Mauri