Chiara Ferragni e i suoi legali hanno presentato una memoria difensiva per far cadere tutte le accuse

(continua dopo la pubblicità)

Chiara Ferragni

sta facendo il possibile, dialogando con gli inquirenti, perché si chiuda, senza condanne il Pandoro Gate. E in tal senso, sul tavolo dei pm di Milano è arrivata la memoria difensiva, redatta dai suoi legali, con cui l’influencer punta a far cadere l’accusa di truffa aggravata appunto per il caso del pandoro “Pink Christmas” e delle uova di cioccolato di Pasqua “Dolci Preziosi”. Gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana hanno lavorato al deposito dell’atto difensivo, preparato in queste settimane e che potrà essere valutato da domani dai pm. Nel documento si sostiene l’inesistenza della truffa descrivendo anche come Ferragni stessa ha già chiuso il fronte amministrativo di quelle vicende e ha effettuato versamenti, nel frattempo, all’ospedale Regina Margherita di Torino e all’associazione “Bambini delle fate“. Del resto, i difensori della Ferragni hanno sempre ribadito che “questa vicenda non ha alcuna rilevanza penale e i profili controversi sono già stati affrontati e risolti” davanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Secondo quanto riporta Ansa nella memoria verranno sottolineate l’assenza delle querele di singoli consumatori (secondo cui il Codacons non basta come parte offesa). I pm, infatti, hanno proceduto d’ufficio contestando l’aggravante della minorata difesa dei consumatori in quanto la presunta truffa sarebbe stata commessa su piattaforme on line. Ora la decisione spetta all’aggiunto Eugenio Fusco e al pm Cristian Barilli, che hanno coordinato le indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, chiuse ad ottobre, decidere se disporre, entro fine anno, la citazione diretta a giudizio per l’imprenditrice, il suo ex collaboratore Fabio Damato, per Alessandra Balocco, amministratore delegato dell’azienda piemontese, e per Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-ID. Chiara Ferragni non sarà l’unica a depositare memoria, sono attese anche quelle degli altri indagati.

Stefano Mauri