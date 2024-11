Juve col Milan metti il vestito buono. Nicolò Fagioli verso la cessione strategica?

(continua dopo la pubblicità)

Sostiene il quotidiano Tuttosport che la Juventus avrebbe ripreso il filo dei colloqui per Cesare Casadei, centrocampista classe 2003, ora al Chelsea e non proprio centralissimo nei discorsi di coach Maresca. Il Deus Ex machina bianconero Cristiano Giuntoli ha la priorità, nel calciomercato invernale, di mettere sotto contratto un difensore in grado di sostituire Bremer alle occasioni che si presenteranno per tamponare l’emergenza Cabal e il buco in attacco. Ma se qualcuno è destinato ad arrivare alla corte di Thiago Motta, qualcun’altro dovrà fargli spazio. Un nome su tutti sulle possibili, eventuali uscite? Beh il tuttocampista Nicolò Fagioli, sin qui mai centrale nella Vecchia Signora, è chiacchierato assai in chiave calciomercato. E il suo addio o un arrivederci, spiegherebbe l’interessamento a Casadei. Senza dimenticare che Giuntoli segue pure il genoano Morten Frendrup, centrocampista intrigantissimo seguito pure dal team milanista. E … Milan – Juventus è il match che caratterizzerà il 23 di novembre a San Siro, con inizio alle 18. Ebbene, Aldo Serena, doppio ex di Milan e Juve, ha parlato dei suoi ricordi di questo big match in un’intervista al Corriere dello Sport. A quali ricordi lo porta il big match? “A Boniperti che la sera del sabato ci faceva il discorsetto: “Domani dovete mettervi il vestito buono in campo”. San Siro esercitava un fascino speciale su di lui. Forse perché era a nato a Novara, tutta la carriera a Torino e non aveva mai giocato per Inter e Milan. Voleva vincere facendo anche bella figura. E Berlusconi, il periodo sfavillante”.

Stefano Mauri