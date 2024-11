Emma Marrone a Milano, Roma e Bari ha regalato tre seratone di emozioni in musica

(continua dopo la pubblicità)

“E’ stato incredibile. Ringrazio con tutto il mio cuore chi ha creduto in me, per il supporto enorme nella creazione di così tanta bellezza”.

Così ha postato via social, Emma Marrone, prima di esibirsi al Palaflorio di Bari, nell’ultima data del tour “Emma in da town”; ora per lei è tempo di rilassarsi.

Per Emma il 2024 è stato un anno musicalmente molto ricco: prima la partecipazione al Festival di Sanremo con “Apnea”, poi l’uscita del disco “Souvenir (Extended Edition)” e, infine, il tour che l’ha portata nei palazzetti italiani. Ora cosa la attende? La tranquillità del tempo trascorso con gli amici e la famiglia, che da sempre sono al suo fianco. Il 12 novembre, al Corriere della Sera, poi ripresa fa tutti i media, la cantante ha dichiarato: “Ho bisogno di un momento per me. Ho bisogno di dormire, di fare cene con gli amici, di respirare e di godermi quello che è accaduto dall’uscita del disco in poi.

Stefano Mauri