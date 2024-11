SCACCHI: DA DOMANI IN ABRUZZO I MONDIALI PER “CADETTI”

(continua dopo la pubblicità)

Oltre 700 bambini, provenienti da 82 nazioni del mondo, di ogni continente. E’ un esercito agguerrito, ma pacifico, quello che si appresta a invadere Montesilvano, località balneare a pochi chilometri da Pescara, da domani fino al 26 novembre, per disputare i Mondiali di scacchi per cadetti, vale a dire riservati ai bambini di età non superiore a dodici anni.

I Mondiali per Cadetti sono una delle manifestazioni più importanti organizzate annualmente dalla FIDE, la Federazione internazionale degli scacchi. In questo 2024 è stata scelta come sede delle gare l’Italia, e in particolare il Pala Dean Martin di Montesilvano, che già l’anno scorso aveva ospitato il Mondiale di Scacchi juniores, per categorie di età dai 12 ai 18 anni. Stavolta a misurarsi con Torri e Alfieri saranno bambini e bambine, e tra loro con ogni probabilità sono presenti i Magnus Carlsen e i Fabiano Caruana del futuro.

Sei i tornei che verranno disputati, Under 8, Under 10 e Under 12, divisi in Open (senza distinzione di sesso) e Femminili (riservati alle bambine). L’organizzazione è curata da Unichess, gestita dal Grande Maestro italiano Roberto Mogranzini. Si tratta del più importante evento scacchistico mondiale prima del match tra Gukesh e Ding Liren, che inizia a Singapore il 25 novembre e da cui emergerà il nuovo Campione del Mondo.

Sono 19 gli azzurrini in gara: sei fanno parte della delegazione ufficiale della Federazione Scacchistica Italiana (FSI), in quanto sono arrivati primi o secondi lo scorso luglio a Salsomaggiore Terme nei tornei italiani di pari età; gli altri 13 invece sono arrivati a Montesilvano per iniziativa delle loro famiglie. Difficile dire chi tra loro può avere speranze di podio, a questa età i valori e le gerarchie sono poco definiti. Quello che è certo è che per tutti loro sarà una splendida esperienza poter giocare con altri bambini e bambine da ogni parte del mondo.

La manifestazione ha il patrocinio del ministero dello Sport e viene svolta in stretta collaborazione con Sport e Salute e con la Federazione Scacchistica Italiana. La presentazione ufficiale avverrà domani a Pescara, alle 12.30, in una conferenza stampa al Palazzo della Regione a cui parteciperà anche il Presidente della FIDE Arkady Dvorkovic, e il presidente della FSI Luigi Maggi. I turni di gioco saranno 11, tutti previsti alle ore 15, il primo domani, l’ultimo il 26 novembre. Quel giorno conosceremo i nuovi Campioni del mondo “cadetti”, nomi che probabilmente saranno destinati a far parte dell’elite degli scacchi negli anni che verranno.