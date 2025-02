SCACCHI: PARTONO OGGI A PRAGA I MONDIALI SENIORES A SQUADRE

E’ il primo appuntamento dell’anno per le squadre azzurre di scacchi, ed è uno di quelli su cui gli appassionati ripongono maggiori aspettative. Parliamo dei Mondiali Seniores, che si aprono oggi a Praga, all’Hotel Olympik (foto). L’Italia presenta due formazioni, una nell’Over 50, formata da Alberto David, Michele Godena, Fabio Bellini, Fabrizio Bellia e Carlo D’Amore. L’altra nell’over 65, i cui componenti sono Carlos Garcia Palermo, Lexy Ortega, Mario Sibilio, Ivano Ceschia e Mario Cocozza. Capitano di entrambe il Responsabile Seniores della Federazione Scacchistica Italiana Maurizio Caposciutti.

Si tratta di due squadre altamente competitive. L’Over 50 (per giocatori dai 50 ai 64 anni) l’anno scorso è arrivata seconda ai Mondiali e terza agli Europei, e mette in campo ben nove titoli italiani (5 Godena, 3 David e uno Bellini, docente di Matematica finanziaria all’Università Bicocca di Milano), oltre a giocatori forti ed esperti come Bellia e D’Amore (di professione psichiatra). La formazione over 65 (per scacchisti dai 65 anni in avanti) comprende dal canto suo ben due Grandi Maestri (Garcia Palermo e Ortega).

Sono 54 in entrambe le classi di età le formazioni iscritte (per un totale di 108). Le nostre due squadre nel ranking di partenza appaiono come le classiche “outsider”: nell’over 50, dove siamo vicecampioni mondiali uscenti, siamo quarti, dietro la formazione degli Stati Uniti, quella di Inghilterra 1 e quella dell’Islanda. Anche nell’over 65 partiamo da quarti, dopo una formazione tedesca del circolo di Gelsenkirchen, Inghilterra 1, e Francia 1.

Si inizia oggi alle 15, e i turni previsti sono nove, con un unico giorno di pausa il 22 febbraio. Ultimo turno il 26 febbraio alle 13, con due ore di anticipo rispetto al consueto per permettere le premiazioni e la partenza dei giocatori. I primi avversari per i nostri giocatori sono una rappresentativa del Politecnico della Catalogna per gli over 50, e una delle Ferrovie tedesche per gli over 65.