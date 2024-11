Emma Marrone è “In Da Town” a Milano. E il Forum di Assago si accende con la sua musica

(continua dopo la pubblicità)

Per Emma Marrone è il “Tempo della gioia”, col concertone in “Emma in Da Town” al Forum di Assago, un minitour in tre palazzetti (oltre a Milano, a Roma il 14 e a Bari il 17) a un anno esatto dal tour “Souvenir in Da Club”. Un concerto, questo, che sarà anche l’occasione per presentare dal vivo i sei nuovi brani contenuti nell’album “Souvenir Extended Edition”, “Un disco – ha affermato la cantante salentina – dedicato a voi, che ci siete sempre. È l’altra faccia della medaglia, la seconda parte di un viaggio interiore incredibile, la parte oscura della mia anima. Non c’è luce senza il buio. Non c’è gioia senza il dolore. Non c’è vita senza speranza. Vi ho regalato completamente me stessa. Ho affilato la mia penna e vi ho detto tutto. Con infinito rispetto e infinito amore. Abbracciate queste nuove canzoni come io abbraccio il vostro cuore”.

Femme fatale del palco, la cantautrice salentina dalla voce che graffia l’anima, è quindi pronto ad accendere con amore, amozioni e magia il capoluogo meneghino. E lo farà cantando, ballando, parlando e regalando, tutta se stessa, al suo popolo meraviglioso.

Stefano Mauri