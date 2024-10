Emma Marrone prepara il tour: “Adesso è il momento della gioia, della festa”

Dopo una estate di soddisfazioni con “Femme Fatale” e “Ho voglia di te” con Olly e Jvli, Emma Marrone ha pubblicato Souvenir Extended Edition con sei nuovi brani, tra cui il nuovo singolo “Hangover” con Baby Gang. Gli altri inediti sono: “Vita Lenta”, “Pret-a-Porter”, “French Riviera”, “Lacrime” e “Centomila”. Ecco: “Souvenir Extended Edition è l’altra faccia della medaglia, la seconda parte di un viaggio interiore incredibile, la parte oscura della mia anima – ha spiegato Emma – Non c’è luce senza il buio. Non c’è gioia senza il dolore. Non c’è vita senza speranza. Vi ho regalato completamente me stessa. Ho affilato la mia penna e vi ho detto tutto. Con infinito rispetto e infinito amore. Abbracciate queste nuove canzoni come io abbraccio il vostro cuore con la mia voce”. Questione di giorni e partirà il tour nei palazzetti, al via dall’11 novembre all’Unipol Forum di Assago (Milano).

Poi il 14 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 17 novembre al Palaflorio di Bari. Aperta al pubblico anche la prova generale che si terrà il 7 novembre al Palasport di Ponte di Legno, sui monti bresciani. “Per raccontare i tre show di novembre bisogna partire da lontano, da ‘Mezzo mondo’. – racconta l’artista a FqMagazine – Un passo alla volta ho ritrovato la mia strada, la fiducia in me stessa e nella musica, a piccoli passi sono tornata dalla mia gente con i live nei club che sono stati il primo mattoncino. Con il tour estivo ho raggiunto praticamente tutte le regioni d’Italia per ringraziare tutti, per essere vicina a tutti. Adesso è il momento della festa, della gioia”. Il critico musicale di Open, Gabriele Fazio, di fatto ha stroncato la seconda parte di Souvenir: “Le note dolenti: il disco di Emma è valido giusto a metà, buone le intenzioni ma ancora insufficiente il risultato”. Per carità, la critica, lo dice il termine, critica… me i nuovi brani di Emma, non sono malaccio. E raccontano un po’ di lei e di noi. E “Femme Fatale” è tantissima roba.

Stefano Mauri