Alex Del Piero “incorona” Kenan Yildiz: “Ha fatto una gran partita”. Bella Juve in Champions

Bello, sentito, appassionato, juventino, il siparietto nello studio di ‘Sky’ tra Alex Del Piero e Kenan Yildiz. Lo storico capitano della Juventus s’è complimentato col turco classe 2005 per aver battuto un suo record, ovvero esser diventato il giocatore più giovane della storia della Juventus a realizzare un gol in Champions League: “Sono molto felice per lui, ha fatto una gran partita e s’è preso la responsabilità di mettersi il 10 sulle spalle. Sono felicissimo per te, Kenan”. Questa la replica di Yildiz: “Io sono un po’ nervoso adesso. Il gol? Non lo so, ho dormito molto bene. Bravo Cambiaso a correre sulla fascia, il suo movimento ha creato lo spazio giusto”. Ha giocato e vinto bene, per 3 reti a 1, la Juve, al debutto nella nuova Champions League col Psv a Torino. Detto ciò, come ha scritto la versione On Line di Tuttosport, Chapeau a Kenan Yildiz, anzi Yildiez, con un gol leggendario alla Del Piero che avrebbe fatto sussultare sugli spalti anche l’Avvocato (e chissà che paragone artistico avrebbe donato al giovane turco), no?

Stefano Mauri