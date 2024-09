Strage di Erba, le bufale di Pino Corrias e de il Fatto Quotidiano

Strage di Erba, la disinformazione di Pino Corrias su Il Fatto Quotidiano e nel libro “Vicini da morire”, che diffuse diverse leggende metropolitane e bufale. E che cancellò l’uomo olivastro dal racconto

Dopo che la Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione per Olindo Romano e Rosa Bazzi, la disinformazione è ricominciata in grande stile. Ad agosto, Millenium – allegato de Il Fatto Quotidiano – ha ospitato un durissimo articolo invettiva del giornalista Pino Corrias contro tutti coloro che sostengono l’innocenza della coppia. Corrias fu l’autore del libro “Vicini da morire”, uscito prima che iniziasse il processo di Como e molto utile all’accusa per portare all’ergastolo Olindo e Rosa, tanto da essere acquisito dalla Corte d’Assise. Tuttavia si trattava anche di un volume dove venivano omessi tutti gli elementi che portavano dubbi sulla reale colpevolezza dei coniugi e che diffondeva una serie di bufale, leggende metropolitane e invenzioni, che ora tornano prepotentemente alla ribalta. Il bello è che proprio Corrias, con questo articolo invettiva, pieno di ulteriori errori sulla strage, sostiene di voler così riportare il caso sul piano del “buon giornalismo”.

