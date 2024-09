Chiara Ferragni, sempre più bella, riscopre l’affascinante fotografia analogica

Chiara Ferragni

(è sempre più bella) da Cremona, tornata dalle vacanze estive, come da tradizione, sta condividendo sui social diversi album di ricordi. Udite, udite, l’ultima raccolta fotografica, non è digitale, ma realizzata con fotografie analogiche che hanno richiesto qualche giorno per essere sviluppate. Trattasi di una scelta per prendersi una pausa dallo smartphone o di un semplice tentativo per rilanciare un trend dall’animo retrò? Lo scopriremo vivendo, per ora la cosa certa è che l’imprenditrice ha rispolverato una macchina fotografica col rullino per documentare il viaggio a Budapest e Vienna in compagnia con l’amico Angelo Tropea. Entusiasta del risultato, ha poi chiesto ai fan quale fosse lo scatto analogico che preferivano, postando tutto via Instagram.

Ah … archiviato inoltre il lungo periodo di vacanze e viaggi in giro per il mondo e di gossip estivo, Chiara ha deciso di sancire la sua nuova vita di mamma single con un tatuaggio mostrato per la prima volta ai fan senza annunci in pompa magna: trattasi di un tattoo numerico, riportante in piccolo e in verticale le date di nascita dei figli e la sua.

Stefano Mauri