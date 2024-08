Elodie? Se lo vuole che si spogli pure

“Siamo tutti erotici e non c’è nulla di insano in questo”… Questi il mantra di Elodie Di Patrizi, che del suo corpo ha già fatto un manifesto di libertà e ora ne fa anche un calendario. Non uno qualsiasi, ma il mitico The Cal 2025. C’è anche lei nel gruppo di talent scelti dal fotografo americano Ethan James Green, ex modello e lui stesso protagonista di qualche scatto.



Così Elodie ha raccontato al Corriere della Sera il suo momento: “Non credevo che tra le italiane potessero scegliere me. So di espormi alle critiche quando mi presento sul palco svestita, ma sono molto solida in questa scelta”. Quindi, se Elodie vuole, vestirsi o svestirsi, sensuale, ecco lasciamola fare, no?

Stefano Mauri