Emma Marrone, spettacolare: “La leggerezza è una cosa seria”

Dopo quindici anni di carriera, la nuova parola d’ordine di Emma Marrone sembra rappresentare in qualche modo anche il segreto del successo delle sue ultime canzoni: leggerezza. “Che non significa frivolezza o superficialità, sia ben chiaro”, ha raccontato la cantante a GQ. “La leggerezza è una cosa serissima, la puoi imparare veramente solo in età adulta. Sarà che a un certo punto ci rincoglioniamo, sarà che diventa una questione di sopravvivenza, emotiva e mentale”.

Insomma, Emma è sempre battagliera, ma più consapevole, più autoironica, spettacolare, divertente (“Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Sono indecisa tra il dildo e la PlayStation”) diretta, sincera, spettacolare. E per questo estremamente cool, forse come non è mai stata prima d’ora, a 40 anni compiuti da poco la Regina del Pop, sta vivendo una nuova, creativa, evolutiva, frizzante dimensione artistica. E… a bordo del suo van (belle le storie social dedicata al mezzo in oggetto), l’artista salentina sta girando… in e con “Apnea”, in lungo e in largo la penisola per il suo tour estivo e i festival dell’estate in musica. Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.