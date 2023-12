De Laurentiis: “Se vinci sempre devi imbrogliare”.

Juve- Napoli? Beh è già cominciata grazie a un esplosivo De Laurentiis e non solo.

Nelle ultime ore in particolare molto chiasso è stato fatto sul mondo Juventus, dalle dichiarazioni del deputato Enrico Borghi al TG1 (“La Juve ruba da più di 50 anni”) a quelle dello stesso presidente Aurelio De Laurentiis:

“La vittoria dello scudetto è stata un’esperienza straordinaria, unica, speriamo ripetibile, anzi vi prometto che sarà ripetibile. Abbiamo sempre detto che non si può, se non con gli imbrogli, vincere ogni anno, perché per vincere uno scudetto ci vogliono delle condizioni che non sono sempre le stesse. Anche i giocatori, seppure non siano cambiati, non rispondono sempre nella stessa maniera“.

De Laurentiis inoltre, nella Sala dei Baroni a Napoli per la consegna della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti ha detto: “I napoletani sono perdenti perché non sono mai contenti. Vengo da una famiglia con sette zii napoletani, tra cui una zia fortunatamente ancora in vita che è una scass…”.

Così parlò De Laurentiis un tantino ossessionato dalla Vecchia Signora di Torino. O no?

Stefano Mauri