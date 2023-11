Grandioso a Cremona: ritrovata la maglia di Gianluca Vialli

Quindi, la gloriosa casacca di Gianluca Vialli, alla fine è tornata a casa. Lo riporta Cremona Sera, sito molto informato sui fatti…



“Tutto è bene quel che finisce bene. Dopo il lungo tamtam mediatico di media locali e nazionali ad amplificare gli apppelli del titolare Corrado e dell’Avvocato Curatti, la maglietta di Gianluca Vialli è stata ritrovata. Era abbandonata nel parco del Vecchio Passeggio e ora, dopo essere stata recuperata, sta tornando “a casa”, nella trattoria Franca e Luciano di Livrasco. La vicenda ebbe inizio lo scorso giovedì quando sparì dal ristorante poco dopo l’ora di pranzo. Una buona notizia

Ah… “Cerca la tua vocazione- Fai ciò che ti appassiona-Cerca di migliorarti ogni giorno-Non darti delle arie- Non mollare mai”: sono solo alcune delle frasi che ha pronunciato nel corso della sua vita Vialli, calciatore, allenatore e dirigente sportivo italiano, nato a Cremona. E proprio la città ha voluto omaggiarlo in occasione della 26esima Festa del Torrone facendo coincidere l’accensione delle luminarie che rappresentano le frasi di StradiVialli con l’inizio dei festeggiamenti natalizi.



Il progetto è nato da un’idea di Eugenio Marchesi Presidente dalle Botteghe del centro di Cremona ed è stato realizzato grazie al supporto del DUC distretto urbano del commercio e per l’occasione verrà organizzata un’asta di beneficenza in collaborazione con la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus. Il ricavato sarà devoluto proprio alla Fondazione che opera con l’obiettivo di destinare fondi alla prevenzione e la cura del Cancro e alla ricerca medico scientifica sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Alla base delle attività della Fondazione ci sono l’amore per la vita, la voglia di agire concretamente e di essere sempre trasparenti, mantenendo salda la sinergia con realtà che rappresentano l’eccellenza nel campo della ricerca scientifica e degli approcci terapeutici. Sport, musica e cultura sono stati sfondo degli importanti eventi di raccolta fondi organizzati per avvicinare realtà differenti unite verso lo stesso obiettivo. In questo spirito si inserisce la volontà di dedicare ad un italiano che si è distinto per merito e capacità nel mondo, ad un cremonese che non ha mai dimenticato le proprie origini, la via più rappresentativa della città, via Solferino, che sarà illuminata con il pensiero e lo spirito di Gianluca Vialli.

Stefano Mauri