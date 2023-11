Alla prima del negozio di Chiara Ferragni a Roma c’era pure Chanel Totti, la figlia del Capitano

Chanel Totti e Chiara Ferragni insieme? Sì è capitato: la figlia di Ilary Blasi ha presenziato – insieme alla ‘cognata’ Melissa Monti, fidanzata del fratello Cristian – al party esclusivo per l’inaugurazione del nuovo store romano della moglie di Fedez. Qui si trovano le nuove collezioni, come i gioielli in argento, e i must have del brand lanciato dall’imprenditrice digitale che, per la serata inaugurale, ha optato per un vestito di paillettes.

Più ‘sobria’ Chanel, che ha sfoggiato una t-shirt bianca, con giacca grigia e jeans. Quello di Chiara Ferragni non è il primo evento mondano a cui partecipa Chanel Totti. La 16enne, qualche mese fa, era presente a Milano alla sfilata di Mar de Margaritas, il nuovo fashion brand di Belen Rodriguez.

Ah… per l’occasione, le strade di Roma si sono tinte di rosa per l’apertura del nuovo store di Chiara Ferragni da Cremona, lo scorso 15 novembre, in via del Babuino 152, con l’imprenditrice digitale che si è lasciata attrarre dalla cucina romana: un piatto di spaghetti alla carbonara da Matricianella, un ristorante di cucina tipica romana. Per non farsi mancare nulla, nei giorni scorsi è inoltre uscita anche la nuova linea make-up della Ferragni, acquistabile da Douglas.

