Belen Rodriguez: “Non sono in dolce attesa. Sono solo serena. Presto torno in televisione”

“Love u”, ha scritto Belen Rodriguez sotto alcune foto che ha postato su Instagram con Elio Lorenzoni al suo fianco. “Lo conosco da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come un amico, e poi già gli volevo bene perché è un ragazzo per bene per bene, sai dal voler bene, quando c’è una bella amicizia all’amore si fa in fretta”: questo il commento di Belen a una follower che le chiedeva sempre del suo nuovo compagno.

Poi sempre via social la showgirl ha puntualizzato “Stiamo insieme da 5 mesi. Non sono in dolce attesa, sono solo serena. Quando ritorno in televisione? Torno presto, manca sempre meno e ritorno“. Belen ha mollato Tu si que vales, varietà che conduceva dal 2014, per dedicarsi ad altri progetti.

L’addio a Le Iene è invece dipeso da scelte altrui. Ma la meravigliosa Rodriguez è pronta però a rientrare sul piccolo schermo? Risposta affermativa, si vocifera di una intervista fiume a Domenica In di Mara Venier, dove parlare anche dell’ennesima rottura da Stefano De Martino.

Stefano Mauri