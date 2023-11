Emma Marrone, ricambiata, tifa per Annalisa

Annalisa sabato 4 novembre canterà al forum di Assago a Milano tutto esaurito per l’occasione. Ecco gli auguri social della collega e amica Emma Marrone:

“Un grande in bocca al lupo a @NaliOfficial per questa sera!!!!

Spacca tutto baby

Te lo meriti tutto !!!!!!!”

Tvb”.

E Riguardo al rapporto con alcune sue colleghe, Annalisa, in un’intervista rilasciata, nei giorni scorsi, al Corriere della Sera, si era espressa nei seguenti modi: “Io tifo per Elodie, per Emma e per tante altre. Tutta questa solidarietà tra artisti uomini, invece, non la vedo. Ci sono ancora un bel po’ di passi avanti da fare“.

Alla domanda se parteciperà a Sanremo 2024, la risposta è sibillina. “Il Festival ormai è una vetrina importantissima e questo è il momento dell’anno in cui tutti noi artisti iniziamo a pensarci. Per quanto mi riguarda dipende dal brano: deve essere perfetto, se c’è solo un mezzo dubbio, mio o del team, meglio stare a casa” ha chiosato. E sulla co-conduzione dello show assieme ad Amadeus: “Sarebbe bellissimo, anche in futuro. Mi permetterebbe di aggiungere un tassello importante al mio lavoro e sarebbe comunque una grande occasione per fare musica”.

Stefano Mauri