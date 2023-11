Chiara Ferragni, in spacco sensuale:” Ad Halloween ci si traveste per gioco. Sharon Stone è una Dea”

Chiara Ferragni da Cremona via Tik Tok, a modo suo ha replicato ai soliti ‘Rosiconi da Tastiera’ che l’hanno attaccata per il suo travestimento da Sharon Stone ad Halloween: “Sono letteralmente morta per certi commenti. A Carnevale e ad Halloween si gioca e ci si traveste per gioco. Non volevo paragonarmi a Sharon Stone, lei è una Dea. Volevo solo divertirmi”.

Intanto Fedez e Chiara Ferragni hanno regalato un siparietto “hot” sui social dopo le polemiche di Halloween. In una storia di Instagram, infatti, il rapper si è mostrato con la moglie che ostentava un super spacco e accendeva la sua libido…”Mamma mia… Solo perché dobbiamo andare in diretta, se no qua ci scappava…”, ha provocato il rapper. E l’influencer, visibilmente in imbarazzo, ha sorriso: “Mi lasci stare? Basta!”.

Stefano Mauri