Morgan mi consenta: non può non conoscere ‘Bellissima’, bel pezzo che resta di Annalisa

Ricordate? Nella puntata dello scorso giovedì 26 ottobre, un giudice del talent show ‘X Factor’, per così dire, ehm … non ha particolarmente apprezzato l’esibizione di Matteo Alieno Pierotti, della squadra di Ambra, soprattutto per la canzone scelta: ‘Bellissima’ di Annalisa. Morgan ha ammesso di non conoscere il brano, che ha definito ‘banale e inesistente’, probabilmente per darsi tono e per aparire. In realtà con il singolo: canzone bellissima, ‘Bellissima’, Annalisa ha messo a segno un record: certificato 4 volte platino, ha consacrato la cantante di Savona come la prima donna a rimanere più di un anno nella classifica Fimi/Gfk con un singolo. L’anno straordinario dell’artista prosegue poi anche con uno speciale appuntamento live: ‘Annalisa: il Forum’, già sold out, previsto sabato 4 novembre al Forum di Assago (Milano), l’unico concerto della cantautrice nel 2023.

Uno show unico in cui il pubblico potrà cantare e ballare le sue hit assistendo ad uno spettacolo esclusivo, un’anteprima del suo prossimo e primo tour nei palasport. Scritte anche da Davide Simonetta (ha fatto bene a replicare, senza esagerare a Morgan, ricordandogli che, pur senza aver fatto nulla di musicalmente trascendentale negli ultimi anni, l’opinionista continua a polemizzare con tutto e tutti, ndr), ‘Artigiano della Musica’ di Bagnolo Cremasco, ma soprattutto autore, produttore, arrangiatore e compositore tra i migliori in Italia, le canzoni di Annalisa entrano dentro, magicamente per restare.

Ah… così, l’artista ligure, recentemente ha parlato di ‘Bellissima’: “L’ho scritto nell’agosto 2021, ma l’ispirazione mi era arrivata già da qualche anno. Le mie canzoni hanno sempre un piano temporale sfalsato, ci metto dentro tante emozioni e esperienze diverse. Parto dall’istinto e aggiungo in fase di scrittura. Bellissima ha una storia speciale perché è diventata davvero di tante persone, sentirla cantare nei concerti mi dà sempre un’emozione diversa”. Allora, per carità, può piacere o no, ma un professionista come Morgan, non può non conoscere e definire banale, ‘Bellissima’: canzone che si fa ricordare.

Stefano Mauri