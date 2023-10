Fedez: “Io a Sanremo 2024? No, sennò divorzio”. E pure Chiara Ferragni non dovrebbe esserci

Ritornare all’Ariston nel 2024? Anche no. Eh già, per Fedez quando si parla del Sanremo che verrà appare categorico e fermo nella propria posizione. Durante la prima puntata del podcast Muschio Selvaggio, infatti, il cantante milanese insieme a Fabio Fazio e Mr. Marra ha affrontato diverse tematiche e tra queste, anche l’ipotesi della partecipazione alla kermesse canora. Ricordate che caos lo scorso febbraio quando Chiara Ferragni ha ricoperto il ruolo di co-conduttrice accanto ad Amadeus nella 73esima edizione del Festival della canzone italiana. Il tutto, peraltro, è documentato in un episodio speciale della serie Amazon Prime, The Ferragnez (uscita lo scorso 14 settembre con il titolo The Ferragnez, Sanremo Special).

Ah che casino il bacio inaspettato tra Federico e Rosa Chemical durante l’ultima serata del Festival, mentre quest’ultimo si esibiva con la sua Made in Italy… “In quella settimana ero agitata soprattutto per quello che poteva fare lui, temevo facesse qualcosa che avrebbe destabilizzato anche me” – ha raccontato l’influencer nell’episodio in questione. E ancora: “Gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me, senza fare niente che potesse agitarmi. Lui mi ha detto di sì e poi naturalmente non è stato così”. Poi, Chiara ha aggiunto: “Come compagno di vita e come partner volevo il suo supporto… mi dispiace invece che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi mi abbia messo ancora più paura”.

Non c’è affatto da meravigliarsi, dunque, se quando si tratta di Sanremo, il rapper ha le idee molto chiare. “No, io non vado altrimenti divorzio. Ho promesso a mia moglie che non faccio Sanremo quest’anno. Lei neanche, direi”.

Stefano Mauri