Chiara Ferragni e Fedez innamorati a Manchester per il concerto dei Blink 182

Un ‘bimbo felice’, come ha detto e scritto via social Fedez di se stesso, mentre, nei giorni scorsi, si preparava per un appuntamento a cui teneva moltissimo: il concerto dei Blink 182. Il rapper è volato a Manchester con la moglie Chiara Ferragni per il live della band di cui è un fan sfegatato: un regalo che si è fatto per celebrare il suo trentaquattresimo compleanno e uno dei motivi per cui essere, finalmente, di nuovo felice.

Questo l’annuncio di Fedez nelle stories Instagram dello scorso 16 ottobre: “E’ una giornata importante, non tanto perché è il mio compleanno, non mi interessa. Ho fatto gli esami del sangue, l’emocromo, il sangue è ok e i dottori mi hanno dato il permesso di volare a Manchester per il concerto dei Blink-182”.

D’altra parte, per Fedez “I Blink 182 hanno rappresentato un’infinità di cose nella mia vita: sono stati il mio primo concerto in quinta elementare, sono stati la colonna sonora della mia adolescenza e il motivo per il quale ho iniziato a fare musica (ora sapete con chi prendervela). Poi un giorno durante una diretta twitch di Mark, I miei fan gli scrivono e da quel momento inizia la nostra conoscenza fatta di sporadici messaggi su Instagram”.

Prima del concerto dei Blink, il cantante ha festeggiato il compleanno in famiglia in compagnia della moglie, dei figli Leone e Vittoria e della nuova cagnolina di casa, la cucciola di Golden Retriver Paloma. “Tantissimi auguri di buon compleanno a mio marito Fedez”, ha postato Chiara Ferragni domenica scorsa, aggiungendo queste frasi sincere: “Grazie per aver creato una famiglia con me, grazie per essere sempre al mio fianco, nei momenti belli e brutti. Ti amo, buon compleanno”.

Stefano Mauri