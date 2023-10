Emma Marrone: “La vita reale mi ha fatto capire quali sono i veri problemi. La morte di mio padre mi ha cambiata”

Emma Marrone, in concomitanza dell’uscita del suo nuovo album ‘Souvenir’ ha parlato ai microfoni del podcast ‘Passa dal BSMT’ ecco cosa ha detto: “

Emma Marrone, in concomitanza dell’uscita del suo nuovo album ‘Souvenir’ ha parlato ai microfoni del podcast ‘Passa dal BSMT’ ecco cosa ha detto: “La morte di mio padre mi ha talmente devastata, annientata, lasciata sola in mezzo al mondo che adesso per assurdo non ho più paura di niente. Il senso di colpa mia ha divorata per mesi, non sono riuscita a salutarlo, quando è morto non c’ero. Oggi ogni giorno è un regalo, ma all’inizio è stato veramente difficile, ho avuto moltissimi problemi, la vita reale mi ha fatto capire quali sono i veri problemi. Ero talmente destabilizzata che non riuscivo a fare le cose e mi sono resa conto che non avevo paura di morire, avevo paura di vivere.

A un certo punto poi ho detto: Ma che stai facendo?Quindi quando ho finito di risolvere una serie di problematiche burocratiche ho capito che dovevo ricomincia. Sono rientrata a Roma a fine settembre e i primi di ottobre ero a gia a Milano per fare il disco. Mi sono chiusa in studio. Anche perché lui avrebbe voluto così”. Così parlò Emma Marrone. Ora è tempo di Souvenir

Stefano Mauri