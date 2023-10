Chiara Ferragni, passata la paura, appena Fedez è uscito dall’ospedale è tornata al lavoro

Chiara Ferragni intanto non ha mail litigato con l’amica – collega Veronica Ferraro, poi, a capofitto è tornata a lavorare dopo la grande paura. Per una settimana la 36enne è rimasta in silenzio a causa del ricovero in ospedale del marito Fedez. Ora che il rapper è stato dimesso l’imprenditrice digitale ha ripreso a sponsorizzare brand e aziende su Instagram e TikTok. Spettacolare la fotografia, postata sui social, del suo vasto armadio, rinnovato e sistemato, posto nel suo quartier generale milanese. Purtroppo, il commento di un hater, di un ‘leone da tastiera’, come riportato dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’ (edizione On Line) ha giustamente mandato su tutte le furie l’influencer…

Già… “Sei tornata a fare la svampita sui social”, ha scritto un hater su Instagram. Un commento che ha infastidito parecchio Chiara Ferragni, che ha replicato per le rime: “Sono tornata a fare il mio lavoro, lei cosa fa invece sui social?”. Chapeau a Chiara da Cremona.

Dulcis in fundo, alla faccia di quanti vogliono i Ferragnez in crisi, nell’intervista rilasciata dopo le dimissioni dal Fatebenefratelli Fedez ha ringraziato pubblicamente la moglie e rivelato: “Amo tantissimo mia moglie. Era a Parigi, a fare una cosa molto importante con una star internazionale, non posso dirle chi è. E Chiara ha mollato tutto ed è tornata a casa, per me. Si trattava di una grossissima opportunità per la sua carriera”.

