Chiara Ferragni e la bella, serena, normale e meritata quotidianità dopo ansie e timori

Scrive la giornalista Federica Bandirali (cremonese pure lei), sul CorSera edizione On Line (corriere.it), che finalmente Chiara Ferragni da Cremona, dopo giorni di paura e di angoscia per il ricovero del marito Fedez, ha ritrovato il sorriso e si è concessa una domenica più serena in compagnia anche dei suoi due bambini, Leone e Vittoria. Ricordate? Proprio a loro Chiara aveva dedicato un post social poche ore dopo il ritorno di Fedez a casa, venerdì pomeriggio: “A voi che siete stati la mia dose di spensieratezza in queste giornate”, aveva scritto via social.



E coi bimbi Chiara ha trascorso una serena e calda domenica di ottobre, dopo aver festeggiato in ritardo, per ovvi motivi il compleanno dell’amica e collega Veronica Ferraro.



Questo alla faccia di quanti sussurrano (che succede tra Chiara Ferragni e Veronica Ferraro era, nei giorni scorsi, il ritornello di molti) che l’amicizia delle due si era incrinata. Già ma con tutte le preoccupazioni per Il marito in ospedale, Chiara poteva pensare e avere il tempo di litigare? Poi dopo tanto tempo, Chiara via Instagram ha postato bellissima una fotografia in sexy reggiseno rosso. E anche questo è segno di bella quotidianità ritrovata, no?

Stefano Mauri