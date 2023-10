Musica Maestro: le melodie di Davide Simonetta, capolavori per Annalisa ed Emma Marrone

Musica maestro è proprio il caso di dire quando in ballo c’è Davide Simonetta da Bagnolo Cremavo, no? Nel frattempo:

“E poi siamo finiti nel vortice. Numero 1 classifica album più venduti.

Numero 1 classifica vinili più venduti.

4 brani in classifica singoli.

E abbiamo appena cominciato questo viaggio



Grazie a tutti voi”… Così postò via social Annalisa, intanto Federico Pucci per FanPage ha scritto quanto segue “Prendiamo ad esempio Ragazza sola, l’ultimo singolo pubblicato da Annalisa prima dell’uscita, il 22 settembre, del suo album: prima ancora che la cantante pronunci le prime parole, le note arpeggiate dal pianoforte ci dettano un ritmo, zum-pa-pa zum-pa-pa zum-pa-pa zum-pa-pa. No, non è un valzer: il valzer si balla, può anche essere elegante, ma è sempre energico; gli assegniamo una serie di numeri (3/4) per ricordarci che ogni tre battiti bisogna dare uno strattone di qua e cambiare direzione, per poter disegnare splendidi cerchi nei nostri immaginari saloni viennesi. In Ragazza sola, però, non si balla: alla peggio si dondola, e lo si fa da soli, apparentemente in un enorme stanzone vuoto, se vogliamo dare retta al riverbero del pianoforte; a questo tipo di ritmo”.

Ebbene firmata da Paolo Antonacci e Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco : scrittore, autore, arrangiatore, produttore e ‘Artigiano della Musica’ che sta riscrivendo pagine musicali importanti, ecco ‘Ragazza sola’ spacca, così come prende, degli stessi autori, ‘Iniziamo dalla fine’ di Emma Marrone, brano spettacolare che anticipa il nuovo album di Emma, lavoro questo, annunciato tempo fa su Instagram da Emma che si è mostrata senza filtri né costruzioni mostrando la sua gioia incontenibile. L’artista, vera e sincera ha pianto, tanto dopo aver visto la risposta molto positiva dei fan al suo annuncio del nuovo album e tour in Italia, la cantante si è lasciata andare ad un pianto liberatorio che ha condiviso con i fan.

E in quel capolavoro di ‘Iniziamo dall fine’, di Emma, Simonetta e Antonacci c’è tantissimo.

Stefano Mauri