Fedez, in ospedale e non voluto in Tv, sta meglio e si sta riprendendo

In ospedale, sofferente e comunque in ripresa dopo l’intervento che gli ha salvato la vita causa due brutte ulcere sanguinanti, Fedez suo malgrado è quindi finito al centro di polemiche, perchè pur essendo stato invitato come ospite alla trasmissione ‘Belve’ di Francesca Fagnani, beh la Rai non ha gradito e non ha dato il consenso alla partecipata. La conferma via Instagram è arrivata dalla stessa Fagnani: “L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione, nè Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così”.

E la tv pubblica come risponde? I vertici Rai si sono limitati a inviare al rapper e giudice di “X Factor” una pronta guarigione e da viale Mazzini trapela che la vera ragione del no a Fedez sarebbe la richiesta di un compenso da parte del rapper, per la sua partecipazione al programma di Francesca Fagnani e non le liti del passato nè tantomeno la sua visione politica. Nessuna censura, quindi, secondo la Rai. La speranza, o meglio, l’auspicio? Che Fedez si riprenda al più pesto e venga intervistato dalla Fagnani subito.

Stefano Mauri