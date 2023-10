Annalisa sceglie la sua canzone della svolta (‘Bellissima’) e la racconta

Annalisa, PopStar dalla voce che fa sognare, al magazine Rolling Stone, spontanea e immediata ha raccontato come è nata, in quel di Bagnolo Cremasco, la sua vera canzone di svolta, uscita nel settembre 2022: “Ho avuto chiaro sin da subito che ‘Bellissima’ fosse una canzone speciale. Quando è nata mi sono resa conto che quella lì era la canzone, che sarebbe cambiato qualcosa. Ha cambiato anche un po’ il corso della mia scrittura. Mi ricordo che ero andata in studio, era agosto 2021. Arrivavo dalla fine del percorso del disco precedente, avevo voglia di fare roba nuova. L’idea è stata quella di unire due aspetti per me fondamentali: la vocalità e l’uso delle parole delle melodie italiane a sonorità più elettropop, anni ’80, che sono le mie preferite. Unire queste due cose, provarci e scrivere, ha fatto nascere ‘Bellissima’. Eravamo io, Paolo e Davide (Antonacci e Simonetta, ndr). È un brano nato in due ore, velocissimo, e tutti ci siamo resi subito conto, senza dirlo troppo ad alta voce, che sarebbe stato importante”.

Già, da tanto tempo Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, ‘Artigiano della Musica Italiana’ (produttore, compositore e arrangiatore coi fiocchi) scrive, compone, arrangia e produce per l’artista ligure. Ex fidanzati, colleghi e soprattutto amici veri, Davide (un passato da cantante e canta sempre assai bene) ha pure cantato (guarda il video) al recente matrimonio, nel luglio scorso, di Annalisa.



A postare via social il video dell’esibizione è stata l’influencer e imprenditrice digitale Veronica Ferraro, compagna e futura sposa di Davide.

Intanto, finalmente è uscito, sempre in sinergia con la premiata ditta Simonetta & Antonacci, ‘E poi siamo usciti nel vortice’, il nuovo album della cantautrice che nell’ultimo anno ha dominato classifiche di singoli e airplay grazie a brani come “Bellissima” e “Mon Amour”. Un lavoro che attraverso dodici tracce conferma il nuovo percorso stilistico di Annalisa, tra melodia ed elettropop dal respiro internazionale. Annalisa ha detto in un’intervista che per partecipare al Festival di Sanremo 2024 le servirebbe la canzone perfetta. Chissà se Simonetta ci sta già lavorando.

Stefano Mauri