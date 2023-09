Emma Marrone spacca con ‘Iniziamo dalla fine’. E punzecchia gli ex a modo suo

Emma Marrone, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Deejay. Una chiacchierata che ha attirato l’attenzione dei suoi fan soprattutto in merito ad una ipotetica ‘frecciatina’ ai suoi ex. Già durante l’intervista, tra il serio e il faceto ha sottolineato: “Se proprio devo parlare di cose brutte preferisco parlare degli ex. Ho delle cose brutte della vita”.

Intanto via X, dopo aver svelato il suo nuovo album ‘Souvenir’, così ha postato Emma Marrone: “Sono felice che la tracklist sia vostra, non vedo l’ora di cantarvela in faccia, queste in da club ci sono tutte…ora mi dedico al resto della scaletta”.

Sì con un mini tour autunnale Emma porterà in giro a novembre la sua musica in quello che è proprio il suo stupendo ritorno. E ‘Iniziamo dalla fine’, il capolavoro scritto da Davide Simonetta e Paolo Antonacci con e per lei spacca e va fortissimo.

Stefano Mauri