Ezio Greggio: “Juve inguardabile col Sassuolo. Giuntoli faccia qualcosa”

Ezio Greggio, grande tifoso juventino si è scagliato contro la Juventus dopo il match perso contro il Sassuolo per 4-2. Ecco il suo post via X:



“La Juventus col Sassuolo è stata inguardabile. Una squadra che ha solo da pensare al Campionato non può giocare, anzi “non giocare così. Giuntoli di calcio ne capisce, deve fare qualcosa. Non si può giocare a modo alterno come stiamo facendo in questo Campionato. Reparti distanti, giocatori stanchi che non sanno come giocare la palla, di nuovo mancanza di personalità, di schemi, di fisicità e forma. Poi gli errori di oggi hanno dei sintomi precisi: papere di SZCZĘSNY ( io credo abbia problemi di vista e non è una battuta ), errori incredibili di Gatti, Miretti e Rabiot non pervenuti, Vlahovic tornato a sbagliare i goal facili o a impappinarsi . Poi non dare rosso a Berardi è vergognoso, se quel fallo lo faceva Danilo glielo davano con 3 giornate di squalifica, ma non è una scusante, il Sassuolo ha stra meritato la vittoria. Non ci siamo… non ci siamo…Comunque Forza Juve noi bianconeri malati di bel calcio continuiamo a tifare per i bianconeri, ma qui il bianco non si vede, si vede solo nero.”



Eh già a Reggio Emilia è arrivata la prima sconfitta stagionale della Juventus. Il Sassuolo ha vinto 4-2 grazie agli autogol di Szczesny e Gatti, e le reti di Pinamonti e Berardi. Ad analizzare la partita ci ha pensato l’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri. Ecco un sunto delle sue dichiarazioni:

“Errori arbitrali? Andiamo sulla partita che da questa sconfitta dobbiamo imparare. Non eravamo dei fenomeni prima e non siamo diventati scarsi. Mentalmente abbiamo giocato una partita farfallina. Dobbiamo migliorare, perdiamo troppi punti importanti.



Ha avuto un paio di situazioni importanti, ma non le ha sfruttate. In settimana per un paio di giorni non è stato benissimo. Nel complesso la partita non è stata bella ma a livello generale. Abbiamo preso gol alla prima occasione. Abbiamo pagato a caro prezzo il fatto che avevamo staccato la testa. Ormai qualche partita l’ho fatta. So i pregi di questi ragazzi ma so che in alcuni momenti dobbiamo fare meglio. Oggi già dall’inizio avevo la sensazione che ogni palla che buttavano in alto andavamo in affanno. Non bisogna abbattersi. Martedì abbiamo una partita importante e dobbiamo fare tre punti”.

Stefano Mauri