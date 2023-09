Elisabetta Canalis? Bellissima, illuminante in gambissima. E alla Milano Fashion Week balla da sola

Elisabetta Canalis? E’ come il vino Brunello: evolve, migliora e cresce col passare del tempo. Detto ciò ha preso il via la Milano Fashion Week Primavera-Estate 2024, anticipata nella serata di martedì 19, da uno di quegli eventi diventati in breve tempo attesissimi e imperdibili: la sfilata Calzedonia. Già, dopo il successo della prima edizione a Parigi, Calzedomania è approdato a Milano con una missione ben chiara: celebrare i suoi iconici collant e la bellezza di ogni donna.

Eh sì… l’evento Calzedomania ha ormai trasceso la definizione di sfilata, trasformandosi in un vero e proprio spettacolo. All’infinito arcobaleno di collant in passerella – velate o lucide, con motivi geometrici, animalier, a rete – è seguito uno show con tanto di performance acrobatiche e circensi. Non a caso a dirigere le danze come curatore della serata c’era Etienne Russo, dell’agenzia creativa Villa Eugenie.

Molte le celebrità accorse per l’occasione, per la sfilata e la successiva festa. Tutte rigorosamente con i collant griffati: Melissa Satta con giacca elegante nera; Elisabetta Canalis coperta da un vestito leggero e trasparente in tulle.

Ecco, proprio la splendida showgirl sarda, archiviato il divorzio con Brian Perri, è protagonista della Milano Fashion Week e con una serie di immagini, pubblicate sul proprio account ufficiale Instagram ha fatto impazzire i numerosi follower, in occasione della kermesse Made in Calzedonia coi capelli tirati indietro, body nero e gambe, meravigliose, svelate, sensuali… scoperte, per mettere in mostra dei collant velati protagonisti di una sfilata di moda a cui ha preso parte. Chapeau all’ex Velina, stupenda, bellissima 45enne che balla (e si fa fotografare) da sola, col suo meritato pieno di like di commenti, a Milano.

Stefano Mauri