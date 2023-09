Nel divorzio tra Leonardo Bonucci e la Juve, entra la moglie Martina: ecco cos’ha detto

L’amore fra Leonardo Bonucci e sua moglie Martina Maccari è più saldo che mai. Ma le difficoltà affrontate negli scorsi anni hanno messo a dura prova la coppia. Ricordate? Lo raccontò, via Instagram, proprio Martina Maccari che, mesi fa, si lasciò andare auna serie di “domande e risposte” con i suoi follower. L’ex modella non ha voluto nascondersi, confessando senza mezzi termini, nello scorso mese di dicembre: “Ho passato mesi difficili”.

Ebbene, al solito senza giri di parole e diretta, con una foto dell’Allianz Stadium in bianco e nero, con l’obiettivo bagnato di pioggia come fossero lacrime, via social, la moglie di Leonardo Bonucci, ex capitano passato allo Union Berlino dopo un turbolento divorzio dai bianconeri, ha postato una lettera alla Juventus. “Cosa ci rimane quindi? Nemmeno un squallido, ultimo abbraccio: è in una mattina di pioggia torinese che dovevo venirti a guardare, perché guardarti mi fa credere che per un momento, forse, tu possa sentirmi. 13 anni. Per tredici lunghi anni Tu ed Io siamo state Amiche, abbiamo condiviso la passione per lo stesso uomo, e tu (adesso posso confessarlo) hai sempre vinto e sei stata Tu, sempre, il primo pensiero, Tu quella della priorità, ed Io quella del tempo che rimane. Pensavo saremmo state fedeli per sempre ad una storia che parla di vita, di dare e prendere, di sacrificio e riconoscenza, di lavoro e amore, una storia di vita che parlava di un patto di cura. Oltre il moderno tritacarne, pensavo avremmo continuato a curarci l’una con l’altra. Mi dispiace tanto. Non cambierò strada incontrandoti. Ai patti io tengo fede. Perdendo tanto, rinunciando anche a quello che per tanti anni ci siamo contese. Buona Vita”.

Così si sfogò Lady Bonucci, Donna innamorata e vera.

Stefano Mauri