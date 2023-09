Emma marrone è tornata alla stragrande. La sua voce che graffia ha acceso l’estate e segnerà l’autunno

Periodo meritatamente d’oro per Emma che ha lanciato il nuovo singolo Iniziamo dalla fine dopo i successi estivi di Mezzo Mondo e Taxi sulla luna con Tony Effe.

E come sostiene e soprattutto ha scritto, sul suo sito, molto informato sui fatti (Teatro e Musica News) il critico Massimiliano Beneggi, ecco…

“Emma Marrone è tornata ad essere Emma. Se il nuovo singolo, uscito oggi, Iniziamo dalla fine, è stato scelto come anticipo dell’album in uscita a settembre, molto probabilmente è proprio per dare questo messaggio chiaro. Emma dunque torna sulle tonalità e i ritmi che l’hanno resa una delle interpreti più vincenti della nostra musica. Dopo l’ultima parentesi estiva al fianco di Tommy Effe, la cantante propone una canzone che finalmente si conforma al suo stile senza alcuna forzatura. Iniziamo dalla fine, scritta con Davide Simonetta e Paolo Antonacci, rievoca le stesse atmosfere melodiche della fortunata Dimentico tutto. Ancora una volta, Emma sottolinea con forza l’importanza di ripartire da se stessi, senza voler ripetere gli errori del passato. Guardando semplicemente alla voglia di essere in pace con se stessi prima di tutto. Ci si deve sempre dare l’occasione di potere ricominciare, evitando ciò che fa stare male ma cercando quel che “ci siamo fatti benissimo”, come dice il brano. Il concetto è preciso: chi ci fa piangere, non si merita nulla di noi, nemmeno le lacrime perché appartengono solo alla nostra intimità. La voce rock di Emma Marrone aveva bisogno di ripartire da questi ritmi. Anche perché, al contrario dei primi tempi in cui veniva (ingiustamente) accusata di essere la fotocopia di Gianna Nannini, negli anni la ragazza è cresciuta sempre di più. Nessuna canta come Emma in Italia, è giusto che se lo ricordi lei per prima visto è una delle pochissime di cui si possa distinguere la voce e lo stile”.

E’ indubbiamente vero quello che ha scritto il dottor Beneggi, ma la versione, leggera, e impegnata di Emma, in Taxi sulla luna, in fondo è piaciuta ed è servita, all’artista, per intraprendere poi un percorso, evoluto, impegnato, maturo e … rinnovato, con Iniziamo dalla fine, pezzone in cui si fa sentire, autentico valore aggiunto, la mano ispiratissima di Simonetta da Bagnolo Cremasco: autore, produttore, arrangiatore, compositore e ‘Artigiano della Musica’ italiana tra i più ispirati.

Ah… Emma, non è che è tornata, non se ne era mai andata, soltanto aveva bisogno di essere ascoltata col cuore acceso.

Stefano Mauri