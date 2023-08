Chiara Ferragni e Fedez, innamorati, belli e struccati a Ibiza

Chiara Ferragni e Fedez, si rilassano, insieme, innamorati, struccati e felici a Ibiza, facendo cose normali, come riporta anche il settimanale Oggi.

Già sembra lontana la primavera scorsa, quando con un post Chiara spiegava di aver vissuto settimane difficili dopo il Festival di Sanremo: “Ho avuto paura di non farcela come moglie e anche come mamma”. Poi, quello strano giro di vacanze separate: lei alle Eolie con un gruppo di amici, lui in Sardegna con i figli. Finché ai primi di agosto i due non hanno postato, proprio da Ibiza, la foto di un bacio di fronte a un tramonto. Didascalia di Fedez: “Ciao amore”. Tempo mezz’ora e il fantasioso popolo dei followers si è scatenato: che si tratti di un messaggio in codice per dirsi addio?

Una tale bagarre che Chiara ha dovuto intervenire via Tik Tok: “Ieri, durante una bellissima escursione con Fede, ci hanno scattato questa foto molto romantica al tramonto mentre ci baciamo. Oggi vedo mille articoli che vedono questo ‘Ciao Amore’ come un addio. Ma in che senso? Vi sembra normale?”. Ah se volete rinfrescarvi la memoria:

Ora i Ferragnez hanno ripreso serenamente la loro vacanza sull’Isla blanca. In programma giochi in acqua con Leo e Vittoria, padellate di paella, sfide a burraco e anche qualche partitella a basket nel campo della villa. E le ombre della scorsa primavera? Il mistero delle ‘settimane difficili’, compresa la presunta lite della coppia che avrebbe seguito il bacio di Rosa Chemical a Fedez sul palco dell’Ariston? Tranquilli, verrà presto svelato da una puntata extra della docu-serie Ferragnez, attesa per l’autunno. Come dire: noi ci amiamo, ma business is business…

Stefano Mauri