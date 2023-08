Chiara Ferragni e Fedez, da Ibiza, in campo per aiutare Milano

Quindi… Milano chiama, Chiara Ferragni risponde? Allora nelle scorse ore l’imprenditrice digitale, sempre attenta al prossimo, si è detta pronta ad aiutare la città a rialzarsi dopo i danni causati dal doppio nubifragio del 24 e 25 luglio scorsi. Ecco il contenuto, a tal proposito, di una storia Instagram di Chiara da Cremona:

“Negli scorsi giorni mi sono messa in contatto con il comune di Milano per capire cosa avrei potuto fare per dare una mano dopo quello che è successo alla nostra città. Il sindaco Beppe Sala mi ha spiegato che si sta facendo il possibile per portare la città alla normalità. Non è un compito facile e si sta lavorando per mettere tutto a posto entro la fine di Agosto pur spesso mancando alcune attrezzature straordinarie anche solo per spostare fisicamente gli alberi caduti. Dalla prima conta fatta si stima che i danni per la città ammontino a 50 milioni di euro, una cifra assurda.Nello specifico per rimettere in sesto il verde pubblico si sta lavorando ad un progetto a cui tutti potremo contribuire concretamente, ognuno a seconda delle proprie possibilità. Insieme possiamo fare la differenza”.



E in effetti il progetto – ribattezzato “Milano per gli alberi” – c’è. Giovedì scorso, palazzo Marino ha deciso di lanciare un progetto di raccolta fondi per ripiantare tutti i 5mila alberi caduti a causa del maltempo.

Intanto, Chiara Ferragni e Fedez stanno sempre trascorrendo una vacanza in famiglia a Ibiza, isola spagnola nella quale, molto spesso, i Ferragnez si sono rilassati in estate. L’influencer, in questi giorni, sta postando moltissime foto per documentare il suo soggiorno nella “Isla”. Nelle ultime storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, Chiara ha “rimproverato” il marito per alcuni scatti postati nel suo profilo.



Ecco i rimproveri, tra il serio e il faceto, di Chiara da Cremona al marito:

“Fede che pubblica sempre foto in cui sono venuta bene”, oppure, nell’immagine successiva: “Anche qui, io stupenda”. Ah … in entrambe le foto, Chiara Ferragni aveva gli occhi chiusi e un’espressione che lasciava intendere che in quel momento non era proprio in posa davanti all’obiettivo.



I Ferragnez di sono inoltre regalati una bella escursione, coi figli, a Formentera. Ma ancora una volta, Chiara e Fedez, metteranno mano al portafoglio per regalare alberi a Milano.

Stefano Mauri