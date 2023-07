Emma Marrone e Tony Effe, in Taxi sulla luna, sempre più magici in questa calda estate

Emma Marrone e Tony Effe: lanciati, ispirati, bravi, preparati, ammirati, invidiati, chiacchierati, belli, mediatici, affiatati, indubbiamente, artisticamente parlando, rappresentano (ribadiamolo) la coppia più … straordinaria di questa calda, strana, folle estate in musica 2023.

Spacca assai ed è, meritatamente, Disco d’Oro, il pezzone ‘Taxi sulla luna’. E i due, in tour per la penisola per festival estivi e giri promozionali, sanno fare promozione.

Domenica scorsa 23 luglio, solo per fare un esempio, intervistati dopo la loro esibizione al ‘Tim Summer Hits2023’, prima Emma (il suo ritorno alla musica, in modalità … ‘leggera, ma densa e impegnata’ intriga un sacco) ha scherzato nel seguente modo, alimentando, astutamente, le voci che li vorrebbero “rapiti” luna dall’altro (e viceversa): “Non si può dire ciò che ci diciamo e scriviamo in chat”. E Tony invece, per dare consigli su dove andare in un’ipotetica prima uscita di coppia, si è fatto romantico: “Una bella serata al mare”.

Insomma… ‘Mezzo Mondo’ (pezzo solista di Emma Marrone che anticipa il suo album) e … la sorniona, guascona, calda e … sensulapop ‘Taxi sulla luna’, fanno cantare, ballare e sognare. Dulcis in fundo, connessa, impegnata e attenta, Emma, nei giorni scorsi, per le rime ha risposto pubblicamente ad un commento di un odiatore del web che puntava il dito sul suo peso spegnendo un gesto sciocco e pericoloso. Uno dei tantissimi commenti di body shaming che invadono il web e che vanno condannati senza esitazione, per intenderci.

Stefano Mauri