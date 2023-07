Alvaro Morata e Lukaku per la Juve di Allegri?

Non solo Lukaku: anche Alvaro Morata, attaccante classe 1992 dell’Atletico Madrid e della nazionale spagnola, sarebbe un obiettivo sensibile della Juventus per rinforzare il reparto avanzato in caso di addio, molto probabile, dei “prezzi pregiati” Chiesa e Vlahovic. Come riportato da “Sportmediaset”, i bianconeri sarebbero tornati con prepotenza sul giocatore, cercato anche da Inter e Roma. L’Atletico, che spera nell’asta, chiede 21 milioni di euro per la cessione della punta, con i nerazzurri, al momento, unici ad aver fatto una proposta concreta ai “Colchoneros”, ammontante a 15 milioni di euro, e rifiutata.

A suggerire a Cristiano Giuntoli i nomi di Lukaku e Morato sarebbe stato mister Max Allegri in persona, il quale non vede l’ora di far giocare il belga prima punta, sostenuto da Morata.

Andrea Berta da Orzinuovi tuttavia, non vuole svendere il centravanti spagnolo e lo cederà al miglior offerente. Se da un lato è vero che Giuntoli ha come primario obiettivo quello di sistemare i conti, d’altro conto deve pure costruire una squadra competitiva, razionale e sostenibile. Il tutto in sintonia con Allegri. Morata dove vorrebbe giocare? La Roma lo intriga, l’Inter gli piace e la Juve la conosce bene. E in Italia, dato che la moglie è italiana, Alvaro sta da re.

Stefano Mauri