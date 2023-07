Interisti consentitemi: ma se la Juventus “ruba”, perchè la copiate? Non è che i bianconeri vincono poichè sono abili?

“Post polemico:

Sono anni che sento dire che la Juventus ruba. Vero o non vero, non sono qui per discutere questa cosa. Però, mi sembra che dall’altra parte di Milano si è sempre stati inferociti con i bianconeri, ma non si è mai perso l’occasioni di ‘saccheggiarli’ di dirigenti, giocatori, eccetera. Stai a vedere che alla fine l’Inter vorrebbe essere la Juve?

Ricordo: Trapattoni (è superato), Tardelli, Viera, Jugovic, Paulo Sousa, Vieri, Ibrahimovic e tanti altri, quel tentativo di prendere Moggi, quello riuscito per Marotta; forse la Juve ha vinto perché semplicemente abile”?

Così provocò via social il giornalista, scrittore (letti i suoi libri? Cercateli via web: meritano) opinionista e appassionato calciofilo, nonchè tifoso milanista, Jacopo Galvani.

Beh, tutti i torti, il buon Jacopo, non ha. No? Ah… in attesa del centravanti, l’Inter si è regalata Juan Cuadrado. Un colpo inatteso che, come primo effetto collaterale, ieri sera ha fatto infiammare il web: il colombiano negli anni juventini è sempre stato tra i giocatori “meno amati” (eufemismo) dagli interisti che, infatti, hanno subito sfogato tutta la loro rabbia per una scelta, quella del club, destinata a essere divisiva. E chissà se per i tifosi nerazzurri, ora, Cuadrado si tufferà ancora, come per loro, simulava quando militava in bianconero?

Stefano Mauri