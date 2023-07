Chiara Ferragni sempre in tour in questa sua estate bestiale ora è in Puglia

Chiara Ferragni sempre in tour tra lavoro e relax in quest’estate bestiale, appena iniziata? Risposta affermativa, ma prima spazio (poiché tutto è collegato) a Dolce&Gabbana per segnalare quella che è stata l’inaugurazione delle loro giornate pugliesi con una serata a Borgo Egnazia, tra arrivi di ospiti internazionali, chiacchiere e cena a buffet. Oltre 500 gli invitati alle sfilate in cartello ad Alberobello e Ostuni.

Prima delle passerelle, però, è andato in onda il divertimento. La prima serata nel resort extralusso di Savelletri di Fasano infatti, scrive Dagospia, domenica 9 luglio è stata nel segno della musica, la più varia che si possa immaginare: le persone sono state accolte dalla pizzica – uno dei generi che la Puglia ha meglio saputo esportare all’estero – fra tamburelli e coreografie di ballerini, poi l’attrice premio Oscar Helen Mirren ha preso la parola per sostenere ancora una volta Save the Olives, sul palco sono saliti Blanco e Diana Ross, che ha intrattenuto i presenti con le più note canzoni del suo repertorio.

Ebbene, dopo essere stata a fine giugno, in terra pugliese, sotto il palco del Battiti Live a Bari per assistere all’esibizione di suo marito Fedez. A distanza di pochi giorni, Chiara Ferragni da Cremona è appunto tornata in Puglia, reduce da giornate rilassanti sul lago di Como, sensibile al richiamo della moda Made in Dolce&Gabbana e al fascino della magica Puglia, regione che l’influencer – imprenditrice adora.

Stefano Mauri